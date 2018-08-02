Шпажист Богдан Никишин признан лучшим спортсменом Украины в июле

Наш спорстмен завоевал бронзовую медаль на чемипонате мира

Шпажист Богдан Никишин во второй раз в карьере удостоен звания лучшего спортсмена месяца в Украине. Бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях шпажистов Богдана Никишина и Романа Свичкаря стали высшим достижением в олимпийских видах наших спортсменов в июле.

Перед членами Комиссии стоял непростой выбор, но после детального анализа и консультаций с Национальной федерации фехтования Украины, тренерским штабом сборной Украины по фехтованию было принято решение признать лучшим спортсменом месяца Богдана Никишина.

Личный наставник фехтовальщика Ольга Маркина названа лучшим тренером июля.

Отметим, для Богдана это первая индивидуальная медаль чемпионата мира. Накануне опытный шпажист завоевал "бронзу" на чемпионате Европы в городе Нови-Сад (Сербия). По итогам общего зачета Кубка мира украинец занял второе место мирового рейтинга Международной федерации фехтования.

Добавим, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала победительницей Кубка мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии.

Ранее мы писали, что чемпионка мира по фехтованию разделась на пляже. Тогда Росселла Фьяминго также порадовала своих фанатов фотографией в бикини на фоне моря.