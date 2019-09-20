Схватка ценою в лицензию: Украинский борец Хоцяновский добыл путевку на Олимпиаду-2020

Александр Хоцяновский / Фото: Instagram

В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Сегодня, 20 сентября, разыгрываются олимпийские лицензии в вольной борьбе в весовых категориях до 74 и 125 кг, а также проходят соревнования в категориях до 70 и 92 кг.

Олимпийскую лицензию Украине принес борец Александр Хоцяновский. Наш спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, победив россиянина – Алана Хугаева. Следующим соперником для украинца станет - грузин Гено Петриашвили.

Тем не менее, это достижение позволило нашему спортсмену квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Хоцяновский уже принимал участие в Олимпийских играх в 2012 году, но тогда проиграл в первом раунде.

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Ранее сообщалось, что во время Олимпиады-2020 могут использоваться машины для создания искусственного снега. К производству снега прибегнут в том случае, если жара в Токио превысит 30 градусов по Цельсию.

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград — золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми: 11 медалей, из которых две золотые, — у Олега Верняева и Юрия Чебана, пять серебряных и четыре бронзовых.

Презентация олимпийских медалей Токио-2020:

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