Скандал на чемпионате мира: лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую

Допинговый притон располагался по соседству с отелем сборной Австрии

Допинговый притон замаскировали под парикмахерскую. Фото: vg.no.

Скандал на чемпионате мира: лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/841/aa5/5c7841aa5cd04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/841/aa5/5c7841aa5cd04.jpg 2019-02-28T22:18:19+02:00 Другие Допинговый притон располагался по соседству с отелем сборной Австрии

Норвежский специалист Тронд Нистад, работающий координатором по лыжным гонкам в Федерации лыжных видов спорта Австрии, рассказал подробности допингового скандала на чемпионате мира в Зеефельде, который уже назвали операцией "Кровопускание". Полиция Австрии и Германии задержала казахстанца Алексея Полторанина, австрийцев Макса Хауке и Доминика Балдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва из-за подозрений в использовании допинга.

Полицейские устроили слежку за человеком, который, по их информации, распространял допинг среди спортсменов. Этот человек обосновался в здании рядом с отелем сборной Австрии. Само здание было замаскировано под обычную парикмахерскую, чтобы не вызывать подозрений.

Пятеро арестованных лыжников посещали это заведение во время ЧМ-2019, а когда полиция ворвалась внутрь, Макс Хауке как раз делал себе переливание крови.

"Допинговый притон был прямо у нашего отеля. Полиция сказала, что он выглядел как парикмахерская, куда спортсмены заходили и брали то, что им было нужно.

Это все какой-то сюрреализм. Такое ощущение, что мы снимаемся в кино, но не знаем, кто играет главную роль. Я бы никогда не подумал, что окажусь в такой ситуации", – рассказал Нистад.

Ранее мы писали, что российская биатлонистка должна вернуть почти миллион после дисквалификации за допинг. Международный союз биатлонистов не допустит спортсменку к соревнованиям, если она не компенсирует выплаченные ей призовые.

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