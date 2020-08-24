Скандал на свадьбе в России: жених выгнал невесту, узнав, что она работала эскортницей

Грандиозным скандалом обернулась свадьба двукратного чемпиона мира по вольной борьбе российского борца Заурбека Сидакова. В самый разгар гуляний жених выгнал новоиспеченную супругу Мадину после того, как с телефонного сообщения узнал, что она работала эскортницей. При этом, шокирующие фото были присланы не только жениху, но и гостям. Ранее мы опубликовали фото шикарной свадьбы Александра Зичненко и Влады Седан. Игрок сборной Украины не сдержал слез на собственной свадьбе.

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По кавказским традиции, молодоженам устроили шикарную свадьбу. Среди гостей было много известных людей, в общей сложности они подарили молодой семье 8 миллионов рублей. В первый день отмечали в шикарном ресторане во Владикавказе, а на следующий день в доме Заурбека накрыли стол еще на 500 гостей. И вот когда гости сидели за столом, им начали приходить сообщения с полуодетой Мадиной.

В какой-то момент Заурбек уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине. А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок, рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" источник, близкий к семье.

"У нас парни выгоняют молодых жен, даже когда они просто не девственны. Если это выясняется в первую брачную ночь. Ее даже ее собственная семья не приняла обратно", – рассказал источник.

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После скандала девушка сбежала из дома и уехала в Москву. Она не выходит на связь ни с родными, ни с подругами. По слухам, в столице России ей снял квартиру возрастной любовник, чья жена вот так ей отомстила.

Пенсионерка попала в финал модельного конкурса:

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