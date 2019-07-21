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Скандал в плавании: серебряный призер ЧМ отказался подниматься на подиум

21 июля, 16:45

Мак Хортон не пожал руку победителю, подозревая того в употреблении допинга

Хортон обиделся на чемпиона
Хортон обиделся на чемпиона. Фото: AFP

Чемпионат мира-2019 по водным видам спорта не смог пройти без скандала, который связан с допингом. Дело в том, что китайский супер-пловец Сунь Ян, который девять раз становился чемпионом мира и три раза завоевывал "золото" Олимпийских игр, молотком разбил свою допинг-пробу.

Инцидент произошел еще в прошлом году, но информация об этом появилась лишь накануне чемпионата мира. Дело в том, что в 2018 году Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили.

На дистанции 400 метров вольным стилем Ян показал в финале время 3.42,44 минуты и обошел своего ближайшего конкурента австралийца Мака Хортона на 0,73 секунды.

Отметим, что Хортон лишь раз сумел превзойти Яна, которого называет "жуликом, накачанным допингом". На Олимпийских играх-2016 австралиец завоевал "золото" на 400 метрах вольным стилем, а Ян стал вторым. 

Во время церемонии награждения Хортон в знак протеста отказался подниматься на пьедестал почета и не пожал руку победителю. 

Ранее мы писали, что чемпион Олимпийских игр 2004 года в Афинах Галь Фридман намерен продать свою золотую медаль. Фридман является единственным олимпийским чемпионом Израиля. Награда была завоевана в соревнованиях по парусному спорту.

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Тег плавание, допинг, чемпионат мира

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XSport

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