Скандал в украинском спорте: атлет обвинил главного тренера сборной в сексуальном насилии

Павел Векла

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Мастера спорта по скалолазанию Павел Векла обвинил своего бывшего тренера Артура Печия в сексуальном, психологическом и физическом насилии. Отметим, что на текущий момент Печий является вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания (ФАИС) и главным тренером сборной Украины. Читайте, как хоккеистов забросали рекордными 45 000 мягких игрушек.

Векла поведал свою историю:

"Я профессионально занимался скалолазанием 8 лет за средства моего тренера... Ездили в Крым, жили в палатке все вместе. Начались касания, объятия. Но это не рассматривалось с точки зрения педофилии или еще чего-то. Как только начали ездить за границу, это переросло в нечто большее. Я жил с этим человеком в гостинице в одном номере. Однажды ночью он просто начал касаться моей интимной зоны. Я был перепуган, но не сказал об этом никому. Было очень стыдно, что это произошло. Через некоторое время он начал это повторять. Я говорил: "Нет". Он говорил, что у меня есть выбор – или остаться здесь, или покинуть этот спорт... Далее некоторое время мне пришлось смириться с тем, что происходит со мной. Родители видели это. Отец постоянно работал, а мать всегда спрашивала, не так, почему я так подавлен. Не смел отвечать. И дал этому человеку возможность делать со мной то, что она хочет.

За последние 3 года в скалолазании понял: "Или я уйду сейчас, или уже не выберусь из этого никогда". Документы всегда находились при тренере, пошел к нему и забрал. Заплатил деньги за последние визу и сказал, что больше не вернусь к тренировкам. Впоследствии он не единожды общался с моими работодателями. И я решил, что надо уезжать из Украины – ничего не могу делать здесь. Сейчас нам рассказывают истории о том, что люди начинают говорить даже через 20 лет. Это нормально. Об этом надо говорить".

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Отметим, что обвинения Веклы случились перед выборами президента ФАИС, 7 декабря, где Печий – один из кандидатов. Сам Печий в социальных сетях пообещал подать иск в суд и обвинил во всем конкурентов:

"Люди, рвущиеся к руководству Федерации альпинизма и скалолазания Украины, развернули против меня кампанию лжи в интернете. Они сумели заинтересовать в этой кампании одного из моих бывших учеников. Он оказался слабым человеком, так бывает. Те, кто использует прием шантажа американских порнозвезд, отвечает перед судом".

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