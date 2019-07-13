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Скандал в велоспорте Украины: президента-хама выгоняют из федерации

13 июля, 09:46

Застройщика, пригрозившего Анне Соловей лишением места в сборной, готовятся отправить в отставку

Александр Башенко
Александр Башенко. Фото: Facebook

Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича. Напомним, глава федерации, известный как крупный застройщик, оскандалился после хамских высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.

Анна Соловей
Анна Соловей Фото: Getty Images

Тогда Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

"Так, как ведет себя президент федерации - никак не помогает велоспорту. То, что он говорил в Facebook... То, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание - неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь?", – заявил Ярослав Попович.


Судьба Башенко будет определена по время внеочередной конференции ФВСУ. Согласно регламенту лишение президента полномочий может произойти только в двух случаях: либо он сам откажется от своей должности, либо решением членов федерации, которые не решились высказать свой протест ранее.

Внеочередная конференция федерации велосипедного спорта Украины состоится 20 августа. Об этом сообщил спортивный юрист Юрий Юрченко в Facebook. Он также добавил, что поведение президента aедерации Александра Башенко по отношению к Анне Соловей признано неприемлемым для члена федерации. Ее дирекции рекомендовано исключить Башенко из членов организации.

Как сообщалось ранее, министр призвал отправить хамившего чиновника в отставку. "Призываю членов федерации велоспорта Украины принять решение об отставке президента федерации, господина Башенко", – написал Жданов в Facebook.

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Тег Велоспорт, Ярослав Попович, Анна Соловей, Александр Башенко

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Источники:

XSport , ua.tribuna.com

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