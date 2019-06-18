Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Скандальная легкоатлетка Кастер Семеня: Меня использовали, как морскую свинку для экспериментов

18 июня, 19:54

Спортсменка судится с международной федерацией из-за повышенного уровня тестостерона

Кастер Семеня дважды побеждала на Олимпийских играх
Кастер Семеня дважды побеждала на Олимпийских играх. Фото: AFP

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканка Кастер Семеня обвинила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) в том, что ее использовали для опытов, которые ученые обычно проводят над животными. Об этом сообщает France Press.

"IAAF в прошлом использовала меня как морскую свинку для экспериментов, чтобы узнать, как лекарство, которое они требовали принимать, повлияет на уровень тестостерона. Несмотря на то что я постоянно чувствовала себя плохо из-за гормонов, IAAF хочет ужесточить нормы, что приведет к неизвестным последствиям.

Я не позволю IAAF снова использовать меня и мое тело. Но я обеспокоена тем, что другие спортсменки, возможно, вынуждены будут позволить IAAF проверить на них эффективность и негативные последствия приема различных гормональных препаратов. Этого нельзя допустить", - заявила Семеня.

Спортсменка судится в связи с новыми правилами IAAF. По новым правилам IAAF, для участия в соревнованиях по бегу на дистанциях от 400 метров до мили спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона нужно искусственно снижать его до женского уровня. Планировалось ввести правила еще раньше, но Семеня подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд с требованием признать такие правила допуска дискриминационными. Суд отклонил апелляцию спортсменки.

Семеня ранее заявила, что не намерена проходить гормональную терапию для понижения естественно вырабатываемого у нее высокого уровня тестостерона. Если апелляция будет безуспешной, спортсменка не сможет выступить на дистанциях 400 и 800 метров, в частности, на чемпионате мира текущего года в Дохе и на Олимпиаде-2020.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег легкая атлетика, Кастер Семеня, IAAF

Вы сейчас просматриваете новость " Скандальная легкоатлетка Кастер Семеня: Меня использовали, как морскую свинку для экспериментов". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Назван лучший способ остановить старение мозга

Как спастись от клещей

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Непростые судьбы участников шоу «Битва экстрасенсов»

Рубрику «Девушка дня» украсит одна из самых ярких спортсменок РФ

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

Вчера, 11:28

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Хацкевичу не нужен: герой молодежного ЧМ подтвердил, что летом покинет "Динамо"

Вчера, 11:04

Владислав Супряга, голы которого принесли Украине "золото" чемпионата мира, оставит расположение киевлян

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

16 июня, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

50 способов перенести жару [инфографика]

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь