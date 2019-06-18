Скандальная легкоатлетка Кастер Семеня: Меня использовали, как морскую свинку для экспериментов

Спортсменка судится с международной федерацией из-за повышенного уровня тестостерона

Кастер Семеня дважды побеждала на Олимпийских играх. Фото: AFP

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканка Кастер Семеня обвинила Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) в том, что ее использовали для опытов, которые ученые обычно проводят над животными. Об этом сообщает France Press.

"IAAF в прошлом использовала меня как морскую свинку для экспериментов, чтобы узнать, как лекарство, которое они требовали принимать, повлияет на уровень тестостерона. Несмотря на то что я постоянно чувствовала себя плохо из-за гормонов, IAAF хочет ужесточить нормы, что приведет к неизвестным последствиям.

Я не позволю IAAF снова использовать меня и мое тело. Но я обеспокоена тем, что другие спортсменки, возможно, вынуждены будут позволить IAAF проверить на них эффективность и негативные последствия приема различных гормональных препаратов. Этого нельзя допустить", - заявила Семеня.

Спортсменка судится в связи с новыми правилами IAAF. По новым правилам IAAF, для участия в соревнованиях по бегу на дистанциях от 400 метров до мили спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона нужно искусственно снижать его до женского уровня. Планировалось ввести правила еще раньше, но Семеня подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд с требованием признать такие правила допуска дискриминационными. Суд отклонил апелляцию спортсменки.

Семеня ранее заявила, что не намерена проходить гормональную терапию для понижения естественно вырабатываемого у нее высокого уровня тестостерона. Если апелляция будет безуспешной, спортсменка не сможет выступить на дистанциях 400 и 800 метров, в частности, на чемпионате мира текущего года в Дохе и на Олимпиаде-2020.

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