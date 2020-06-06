Скандальная легкоатлетка с "мужской" внешностью и ее жена намекнули, что ждут ребенка

Семеня в 2017 году сыграла свадьбу со своей подругой Виолет Расебойе

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров из ЮАР Кастер Семеня интригует своими публикациями в социальных сетях. Спортсменка разместила несколько постов, намекающих, что вскоре в ее семье будет пополнение. Ранее мы сообщали, что одноклубник Зинченко "сделал ребенка" девушке, которую врачи считали бесплодной.

Известная легкоатлетка опубликовала в Instagram фотографии маленьких кроссовок, боди, а затем открытку, которую обычно дарят, поздравляя родителей с новорожденным. Напомним, что Семеня в 2017 году сыграла свадьбу со своей подругой Виолет Расебойе. Кто из них ждет ребенка или малыш появится в семье другим способом. Подписчики в социальных сетях спешат поздравить пару с первенцем, хотя ни Семеня, ни Расебойе еще не подтвердили эту новость.

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Ранее достижения спортсменки побудили IAAF провести расследование по поводу половой принадлежности Семени. Многие считали ее гермафродитом и даже мужчиной, обращая внимание, в частности, на явное отсутствие женских черт в фигуре и внешности. Но в результате гендерных тестов было доказано, что Кастер является женщиной, но с природно высоком уровне мужских гормонов.

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По новым правилам, вступившим в силу в прошлом году, Семеня должна будет снизить повышенный уровень тестостерона, если хочет участвовать в соревнованиях. Спортсменка считает это дискриминацией.

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