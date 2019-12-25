Скандальный боец Емельяненко угрожал в самолете сотруднику ФСБ

Александра, который уже посидел в тюрьме, не беспокоит его ужасная репутация

Александр Емельяненко / Фото: Instagram

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о конфликте с сотрудником Федеральной службы безопасности России. Инцидент произошел в самолете, но когда именно спортсмен не уточнял. Ранее мы писали, что Кадыров вызвал на бой насильника Емельяненко.

"Один раз я летел в самолете, рядом со мной сел очень высокопоставленный человек. Сзади меня сидел сотрудник ФСБ. Он меня толкает и говорит: "Слушай, давай местами поменяемся, сюда садись". Я говорю: "А почему я должен сюда садиться?". Он отвечает, что потому что он так сказал. Я к нему повернулся и говорю: "Не надо бить по сидению, а то я тебе объясню по-другому". И когда мы прилетели он сразу побежал, позвонил, доложил. Но никакой драки не было", – рассказал Емельяненко телеканалу "Мир 24".

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Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

Напомним, что в мае 2015 года Александра Емельяненко приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за совершение насильственных действий сексуального характера и похищение паспорта, а в ноябре 2016-го боец вышел на свободу. Но Емельяненко-младший отметил, что его мало заботит его скандальная репутация.

"Ну кто-то же должен быть таким нарицательным человеком. Мне без разницы. Я привык. У меня уже иммунитет выработался. Сначала меня это как-то смущало, выводили из себя ситуации. А потом, по прошествии времени и после решения кучи проблем, которые создавали как СМИ, так и другие люди, я уже привык к этому".

Как мы писали ранее, Емельяненко будет сниматься в кино, а фаны подбирают ему жанр – звучит и порно. А некоторые подписчики Александра, увидев его сообщение о съемках в картине, предположили, что он снова пьет: "Опять бухой, что ли? Весь помятый, опухший".

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