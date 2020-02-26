Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаванию

Значительную прибавку получили и борцы, а вот ситуация с фигурным катание и хоккеем плачевная

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины назвало суммы финансирования, которые получит наш спорт из государственного бюджета в 2020 году. Ранее мы сообщали, что боссом украинского спорта назначили каратиста.

Летний олимпийские виды

Перед летними Олимпийскими играми в Токио-2020 самый большой денежный кусок достался легкой атлетике, где подросло и становится на ноги очень перспективное молодое поколение, – 82 млн гривен. Это на 23 млн больше, чем в прошлом году. На Играх в Японии сразу две украинки – Ярослава Магучих и Юлия Левченко – могут взойти на пьедестал в прыжках в высоту. Также постоянно прибавляет вице-чемпионка мира в прыжках в длину Марина Бех-Романчук. При этом нам все еще далеко до легкоатлетических бюджетов Польши – более 294 млн грн, и Турции – более 736 млн грн.

Ярослава Магучих в действии. Фото: european-athletics.org

Увеличили бюджет плаванию, где медальные надежды возлагаются на призеров чемпионата мира Андрея Говорова и Михаила Романчука. Мастерам голубых дорожек подняли выплаты 18,8 млн грн – до 40,4 миллионов. В министерстве услышали просьбы Ирины Дерюгиной и Анны Ризатдиновой и повысили им бюджет до 41,6 млн грн по сравнению с 23,1 миллионами в 2019 году.

Михаил Романчук / Фото: AFP

Не остались незамеченными результаты борцов. Вольная борьба получила 49,8 млн грн вместо 33,3 млн грн в 2019-м. Греко-римская борьба увеличила свой бюджет на 5,8 млн грн – до 22,1 млн грн. Не стоит забывать, что теперь в ВР заседает чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Более чем в два раза вырос бюджет у фехтования, которое регулярно приносит Украине олимпийские медали и награды чемпионатов мира. Ольге Харлан и остальным мастерам клинка выделили 46,3 миллиона.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images Реклама

Несмотря на победы и рекорды Дарьи Белодед, а также награды Георгия Зантараи и Якова Хаммо, бюджет дзюдо сократили до 22,1 млн грн против 24 млн грн в прошлом году. Урезали финансирование футболу – до 12,7 млн грн. В 2019 году УАФ получило 35,4 млн грн. Также потерю в 15 млн грн понес баскетбол, бюджет которого сокращен до 46,1 млн грн.

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Финансирование остальных летних видов спорта на 2020 год:

Спортивная гимнастика – 46,8 млн грн (22,8 млн грн в 2019-м)

Синхронное плавание – 41,2 млн грн (36 млн грн в 2019-м)

Прыжки в воду – 37,8 млн грн (24,8 млн грн в 2019-м)

Гребля на байдарках и каноэ – 32,7 млн грн (38,6 млн грн в 2019-м)

Бокс – 30,9 млн грн (31,9 млн грн в 2019-м)

Пулевая стрельба – 27,1 млн грн (30,2 млн грн в 2019-м)

Академическая гребля – 25,3 млн грн (23,8 млн грн в 2019-м)

Тяжелая атлетика – 22,7 млн грн (13,1 млн грн в 2019-м)

Стрельба из лука – 21,1 млн грн (16,1 млн грн в 2019-м)

Велоспорт – 18,4 млн грн (25,7 млн грн в 2019-м)

Волейбол – 17,7 млн грн (14,8 млн грн в 2019-м)

Каратэ – 17 млн грн (12 млн грн в 2019-м)

Современное пятиборье – 16,6 млн грн (8,1 млн грн в 2019-м);

Теннис – 13,8 млн грн (21,3 млн грн в 2019-м);

Пляжный волейбол – 10,2 млн грн (6,8 млн грн в 2019-м)

Настольный теннис – 9,7 млн грн (8,8 млн грн в 2019-м)

Тхэквондо – 8,1 млн грн (3,6 млн грн в 2019-м)

Гандбол – 7,7 млн грн (4,4 млн грн в 2019-м)

Регби – 7,6 млн грн (6,1 млн грн в 2019-м)

Бадминтон – 7,2 млн грн (4,2 млн грн в 2019-м)

Скалолазание – 6,1 млн грн (3,8 млн грн в 2019-м)

Триатлон – 4,6 млн грн (2,3 млн грн в 2019-м)

Софтбол – 3,9 млн грн (3,5 млн грн в 2019-м)

Прыжки на батуте – 3,6 млн грн (4,7 млн грн в 2019-м)

Бейсбол – 3,5 млн грн (2,7 млн грн в 2019-м)

Стендовая стрельба – 2,9 млн грн (3,1 млн грн в 2019-м)

Гребной слалом – 2,8 млн грн (2,1 млн грн в 2019-м)

Водное поло – 2 млн грн (2,9 млн грн в 2019-м)

Хоккей на траве – 2 млн грн (1,9 млн грн в 2019-м)

Парусный спорт – 1,7 млн грн (7,5 млн грн в 2019-м)

Конный спорт – 1,5 млн грн (4,3 млн грн в 2019-м)

Гольф – 0,3 млн грн (0,4 млн грн в 2019-м)

Олег Верняев / Фото: Instagram

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Зимние олимпийские виды

Среди зимних видов бросается в глаза урезание бюджета биатлону, который является "белым" спортом №1 в Украине. Финансирование стреляющих лыжников сократили на 11,8 млн грн – до 52,3 млн грн. Фристайл, который в лице Александра Абраменко принес стране "золото" Олимпиады-2018 и "серебро" чемпионата мира-2019, получит в бюджете прибавку в 6,6 млн грн – до 25,2 млн грн.

Фристайлистки на Кубке Европы

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Самый массовый командный зимний вид спорта – хоккей, заработает из бюджета 8,3 млн грн после 6,2 млн грн в 2019 году. Но все равно, этого маловато, ведь хоккей на льду – недешевый вид и при этом он получил меньше пляжного волейбола и настольного тенниса. Кому досталось сильнее всего, так это фигурному катанию – с 14,2 миллиона в 2019-м сумма уменьшилась до 3,5 млн в 2020-м.

Финансирование остальных зимних видов спорта на 2020 год:

Санный спорт 5 млн грн (7,1 млн грн в 2019-м)

Сноубординг – 3,7 млн грн (4,2 млн грн в 2019-м)

Скелетон – 2,2 млн грн (3,3 млн грн в 2019-м)

Лыжное двоеборье – 1,8 млн грн (4,5 млн грн в 2019-м)

Шорт-трек – 1,4 млн грн (3,2 млн грн в 2019-м)

Горнолыжный спорт – 0,8 млн грн (3,2 млн грн в 2019-м)

Лыжные гонки – 0,8 млн грн (4,9 млн грн в 2019-м)

Прыжки с трамплина – 0,8 млн грн (4,5 млн грн в 2019-м)

Бобслей – 0,3 млн грн (0,4 млн грн в 2019-м)

Конькобежный спорт – 0,05 млн грн (0,5 млн грн в 2019-м)

Керлинг – 0,3 млн грн (0,1 млн грн в 2019-м)

София Нестерова и Артем Даренский / Фото: НОК Украины

Неолимпийские виды спорта

Пауэрлифтинг – 12,3 млн грн (15,2 млн грн в 2019-м)

Самбо – 7 млн грн (4,1 млн грн в 2019-м)

Муайт-тай – 5,8 млн грн (4,9 млн грн в 2019-м)

Сумо – 5,5 млн грн (5,5 млн грн в 2019-м)

Кикбоксинг – 5,1 млн грн (4,9 млн грн в 2019-м)

Подводный спорт – 4,5 млн грн (4,7 млн грн в 2019-м)

Панкратион – 4,2 млн грн (4,2 млн грн в 2019-м)

Гребля на лодках "Дракон" – 4,1 млн грн (3,8 млн грн в 2019-м)

Бодибилдинг – 3,6 млн грн (3,5 млн грн в 2019-м)

Ушу – 3,4 млн грн (3,2 млн грн в 2019-м)

Шахматы – 3,4 млн грн (3,1 млн грн в 2019-м)

Мария Музычук

Подготовка к Токио-2020

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины также отдельно выделило средства на подготовку к Олимпийским играм в Токио. Ранее мы писали, что украинским спортсменам назвали премии за медали следующей Олимпиады.

Легкая атлетика – 18,5 млн грн

Академическая гребля –10,5 млн грн

Гребля на байдарках и каноэ – 9,8 млн грн

Плавание – 3,1 млн грн

Современное пятиборье – 3 млн грн

Велоспорт (трек) – 2,6 млн грн

Прыжки в воду – 2,6 млн грн

Тяжелая атлетика – 2,4 млн грн

Велоспорт (маутенбайк) – 2,4 млн грн

Дзюдо – 2,3 млн грн

Синхронное плавание – 2,2 млн грн

Велоспорт (шоссе) – 2,2 млн грн

Триатлон – 2,1 млн грн

Вольная борьба – 1,9 млн грн

Бокс – 1,9 млн грн

Пулевая стрельба – 1,7 млн грн

Спортивная гимнастика – 1,3 млн грн

Стрельба из лука – 1,3 млн грн

Гребной слалом – 1,3 млн грн

Греко-римская борьба – 1,3 млн грн

Баскетбол 3х3 – 1,2 млн грн

Художественная гимнастика – 1 млн грн

Скалолазание – 0,9 млн грн

Фехтование – 0,7 млн грн

Прыжки на батуте – 0,7 млн грн

Каратэ – 0,6 млн грн

Тхэквондо (ВТФ) – 0,4 млн грн

Бадминтон – 0,3 млн грн

Пляжный волейбол – 0,3 млн грн

Парусный спорт – 0,3 млн грн

Стендовая стрельба – 0,2 млн грн

Настольный теннис – 0,2 млн грн

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