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Скромный волейбольный клуб нашел способ помочь борьбе с коронавирусом на Полтавщине

22 марта, 22:35

Вадим Авдасев

Игроки и руководители команды будут одалживать медикам свои машины

Спортсмены продолжают подключаться к активной борьбе с распространением коронавируса. Скажем, украинские баскетболисты НБА призвали не выходить на улицу во время карантина. В наших реалиях спортсмены помогают по-своему.

Так волейбольный клуб "Решитиловка", который выступает во второй лиге чемпионата Украины, вызвался помочь медикам на родной Полтавщине своеобразным способом. Спортсмены вместе с боссами команды передают свой микроавтобус для потребностей больницы Решетиловки. Также клуб будет оплачивать горючее. При необходимости волейболисты готовы поделиться с медиками еще тремя внедорожниками. В заявлении-призыве клуба говорится:

"Сейчас, как никогда, нужно быть человечными! Друзья, у каждого есть такая опция, найдите ее!"

Возможно, этот вклад не сравнится с миллионными пожертвованиями заграничных звезд, но в украинских реалиях достоин, чтобы вызвать уважение.

Читайте, как футболист "Боруссии" предлагает заняться медитацией, чтобы побороть стресс из-за коронавируса.

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