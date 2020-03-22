Скромный волейбольный клуб нашел способ помочь борьбе с коронавирусом на Полтавщине

Спортсмены продолжают подключаться к активной борьбе с распространением коронавируса. Скажем, украинские баскетболисты НБА призвали не выходить на улицу во время карантина. В наших реалиях спортсмены помогают по-своему.
Так волейбольный клуб "Решитиловка", который выступает во второй лиге чемпионата Украины, вызвался помочь медикам на родной Полтавщине своеобразным способом. Спортсмены вместе с боссами команды передают свой микроавтобус для потребностей больницы Решетиловки. Также клуб будет оплачивать горючее. При необходимости волейболисты готовы поделиться с медиками еще тремя внедорожниками. В заявлении-призыве клуба говорится:
"Сейчас, как никогда, нужно быть человечными! Друзья, у каждого есть такая опция, найдите ее!"
Возможно, этот вклад не сравнится с миллионными пожертвованиями заграничных звезд, но в украинских реалиях достоин, чтобы вызвать уважение.
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