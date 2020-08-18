"Слабонервным не смотреть": известный пауэрлифтер выложил фото после страшной травмы

Александр Седых хотел присесть со штангой весом 400 кг, но эти 400 кг накрыли самого спортсмена

Известный российский пауэрлифтер Александр Седых, получивший страшную травму, на своей странице в Instagram опубликовал фотографии, сделанные после операции. При этом сделал примечание: "Слабонервными не смотреть". "Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще!" – говорит Седых.

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Ранее, выполняя приседание со штангой весом 400 кг, спортсмен упал на настил, штанга накрыла его сверху. "Моя мечта была присесть с 400 кг, но сегодня эти 400 были сильнее меня!" – говорил по горячим следам Седых. С места проведения турнира, в Долгопрудном под Москвой, его увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.

Внимание! Людям со слабыми нервами не смотреть

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Смотрите, как Седых получил травму

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"Никогда не думал, что подобное может случиться со мной. Думал всегда, это там где-то, с кем-то, только не с тобой. Но ошибся, судьба преподносит яркие сюрпризы в твою жизнь! Чтобы ты не думал, что у тебя все гладко", – прокомментировал случившееся Седых

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"Пришивали обе четырехглавые мышцы, левое колено по кусочкам собирали! Связки, слава богу, целые! Спасибо всем за поддержку, она просто космическая", – добавил после травмы пауэрлифтер

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