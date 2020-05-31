Слабонервным не смотреть: звездная девушка с веслом показала жуткие ладони после тренировок

Бронзовая призерка чемпионата Европы и серебряная медалистка юношеской Олимпиады по гребле на каноэ Людмила Лузан показала болельщикам, что спорт – это не только поездки за границу на соревнования, но и ужасные ладони после изнурительных тренировок. На них после работы с веслом в буквальном смысле нет живого места. Слабонервным эти фото, наверное, лучше не смотреть.

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"Обратная сторона медали. Я решила показать реальную жизнь всех сборов и тренировок, через что я прохожу. Мало у кого настолько сильно стираются руки, но я попадаю в то число избранных. Сразу скажу, ничего не помогает, ни другая намотка, ни какие-то перчатки, я испробовала ВСЕ – результат не меняется. Просто надо перетерпеть – и со временем руки адаптируются", – написала у себя в Instagram Людмила Лузан, показав кадры того, во что превращаются ее руки после тренировок

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"Согласна, со стороны выглядит жестко. Если честно, сама смотрю на эти фотографии и удивляюсь, как так можно работать веслом, имея такие раны?! Но я уже насколько привыкла к этой особенности, что почти не замечаю. Максимально концентрируюсь на тренировке и не прислушиваюсь, что у меня что-то болит. Хотя, бывает, слезы сами по себе капают... В общем, перематываю пластырем пальцы, мажу Судокремом, йодом и вперед. Ответ один. На пути к мечте ничто не остановит. Можно стерпеть эту временную боль ради побед", – говорит украинская красотка-гребчиха Людмила Лузан

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Ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по гребле состоится в виртуальном формате. Тренажеры будут передавать показатели спортсменов, а организаторы сравнят результаты участников соревнований.

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