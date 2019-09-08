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"Следующая олимпийская чемпионка": каратистка Терлюга взяла "золото" на турнире в Токио

8 сентября, 11:23

Наша спортсменка была сильнее соперницы из Тайбэя

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей турнира в Токио. В финале она победила спортсменку из Тайбэя Вен Цзю-Юн со счетом 3:1.Победу одесской спортсменке принес ее коронный удар, который она сделала в окончании боя. Таким образом, Анжелика набрала важные баллы в олимпийский рейтинг.

Пользователи в Instagram поздравили нашу спортсменку с победой:

  • Мы всегда рядом с тобой. Верим в тебя. Тебе все по силам.
  • Мы за тебя болеем!
  • Умничка и гордость. Молодец

Многие уже пророчат спортсменке и олимпийскую медаль:

  • "Следующая олимпийская чемпионка", – написал один из пользователей.

Также бронзовую награду завоевал львовянин Станислав Горуна. Наш спортсмен уступил в полуфинале турнира представителю Азербайджана Рафаэлю Агаеву.

Спортсмен у себя в Instagram поблагодарил всех за поддержку.

INSTAGRAM

Ранее, лучший каратист Украины полетал над "Ареной Львов". Станислав Горуна прыгнул с банджи-джампингом.

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

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каратэ Станислав Горуна Анжелика Терлюга

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