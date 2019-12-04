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Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты

4 декабря, 23:49

Сможет ли она ходить будет зависеть от того, как будет проходить лечение

Евгения Асонова

Евгения Асонова

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Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на втором Международном турнире по воздушной гимнастике в Риге. Падение произошло, когда спортсменка выступала на снаряде "Воздушное полотно".

По мнению тренера гимнастки, в обрыве ленты виноваты организаторы соревнований, которые неправильно закрепили снаряд и не обеспечили оперативную медицинскую помощь.

По словам наставницы, у Асоновой сломаны два позвонка: 1-й поясничный и 12-й грудной. Также зафиксирован ушиб спинного мозга с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах.

"Первого декабря Евгению доставили в больницу в Москве. Женя сама двигаться не может. Реабилитация будет длиться минимум год. Сможет ли она ходить будет зависеть от того, как будет проходить лечение", – добавила тренер Елена Кустова.

Ранее мы писали, что российская футболистка погибла в ДТП с грузовиком. Алена Трушкина была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Также мы писали, что 20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизнь. Мелани Коулман, которая входила в госпрограмму США по подготовке атлетов, стала донором органов.

Какой была погибшая гимнастка Мэлани Коулман – фото из Instagram спортсменки

Мэлани Коулман – какой была погибшая гимнастка

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Источник: Р-спорт

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