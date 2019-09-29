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Сломался шест во время прыжка на ЧМ: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно

29 сентября, 23:45

Скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80

Ангелика Бенгтссон

Ангелика Бенгтссон / Фото: Getty Images

Шведка Ангелика Бенгтссон во время выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) в третьей попытке на высоте 4,80 метра упала и сломала шест. Организаторы дали ей шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила.

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Эпизод, когда с Ангеликой произошло ЧП, со стороны выглядел просто-таки жутко. В момент отталкивания шест спортсменки хрустнул, и его куски с бешеной скоростью разлетелись в разных направлениях, лишь чудом не задев завалившуюся в "яму" Бенгтссон – иначе последствия могли быть печальными. Можно сказать, шведка родилась в рубашке.

У спортсменки не оказалось запасного шеста, и ей на помощь пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен, уже завершившая борьбу, поделилась с Бенгтссон инвентарем. В итоге Ангелика смогла преодолеть планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. Позже она пыталась покорить высоту 4,85, но три ее попытки не увенчались успехом и Бенгтссон заняла 6-е место.

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Победу в соревнованиях одержала россиянка Анжелика Сидорова. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

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Другие фото прыжков Ангелики Бенгтссон

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Отметим, что этот чемпионат мира по легкой атлетике в катарской Дохе полон драматических историй. Как мы писали ранее, украинского атлета увезли с финиша на инвалидной коляске. Нашему ходоку Марьяну Закальницкому стало плохо после 50-километрового марафона. Украинец настолько истощился, что не смог самостоятельно покинуть трассу.

Позже украинцы рассказали о кошмарном марафоне ходоков на чемпионате мира. "Я проснулся уже под капельницей. Не помню, как меня туда везли. Помню, что у меня очень поднялась температура и меня поместили в ледяную ванну", – признался Марьян Закальницкий.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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легкая атлетика прыжки с шестом Ангелика Бенгтссон

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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