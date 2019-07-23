Слой пыли и ужасный кофе: украинцы вернулись с чемпионата мира в Корее

Наши прыгуны в воде на мировом первенстве остались без наград

Виктория Кесарь и Анна Письменская прыгают на ЧМ-2019. Фото: AFP

Наша медальная надежда чемпионата мира по водным видам быстро потухла. Андрей Говоров не смог защитить "бронзу" 2017 года на 50 м баттерфляем, хотя был одним из претендентов на победу. Украинцу принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 22,27 с. Но в Кванджу он провалил старт и приплыл лишь 6-м с 22,91 с. С "золотом" американец Калеб Дрессел (22,35).



Тем временем в Украину с чемпионата мира вернулись прыгуны в воду. Мы пообщались с главным тренером Тамарой Токмачевой.



— С 2011-го украинцы привозили медали с мира. В этом не вышло. С чем это связано?

— Смена поколений. И стояли задачи завоевания лицензий в первую очередь, а не медалей.



— Рассчитывали увидеть на пьедестале дуэт Колодия и Горшковозова, выигрывавший награды мировой серии в мае.

— Травма Горшковозова и отсутствие возможности качественного и быстрого восстановления (постоянная проблема со спиной) не позволили подойти к чемпионату на пике формы.



— Фурор произвел 13-летний Середа, дважды став четвертым. Расскажите чуть-чуть об этом парне. И не рановато ли в 13 лет выступать на таком уровне? Не было в Корее излишнего мандража?

— Он родом из Николаева, с 9 лет представляет луганскую школу "Олимпийская надежда", но тренируется в Киеве. По системе и методике, по которой в свое время готовили Александра Бондаря. А спортсмен такого уровня, как Саша, готовится минимум 15 лет. Все медали и лицензии на олимпийских снарядах завоевал для России Бондарь. Мандраж присутствует всегда, но, скорее всего, ввиду юного возраста Алексей не понимал до конца всю обстановку. Тренеры изначально настраивали его, что чемпионат должен быть такой же, как контрольные тренировки в Киеве.



— Как вам Кванджу, организация турнира и насколько комфортным был местный бассейн?

— Корея — страна очень гостеприимная. Культура и доброжелательность были везде, но мы встретились с проблемами транспорта, проживания и питания. Они начались еще в Украине, когда мы пытались подтвердить трансфер из аэропорта до спортдеревни. Британской команде несколько дней пришлось заказывать такси, чтобы уехать с арены. Организаторы пытались предоставить дополнительные шатлы, но система была нестабильной все 11 дней. А по пути в аэропорт теснились в одном автобусе с другой сборной и уймой багажа. Квартиры новые, но со слоем пыли. Стены спрятали под пластиковым покрытием. Белье поменяли только после нашей просьбы. Еда была сносная, но только двух видов: микс корейской и международной и халяльная. Ни кошерной, западной и так далее. Кофе был ужасным. Бассейн отличный, но на суше и в зоне для бега стало людно, когда прибыли пловцы.

Ранее мы рассказывали, как украинские синхронистки в Корее выиграли шесть медалей и накормили соперниц "Оленкой". Наши спортсменки выиграли на чемпионате мира шесть медалей.

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