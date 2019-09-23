Смекалочка: сирийские беженцы выдавали себя за игроков сборной Украины

Но их потом поймали

/ Фото: ekathimerini

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Полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Ранее мы рассказывали, что сборная Украины продолжает удивлять на чемпионате Европы по волейболу.

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были известны как украденные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них были две волейбольных мяча.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой. Их задержали и им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда с помощью похищенных или утраченных документов.

Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

Ранее мы давали рейтинг самых популярных украинских спортсменов в соцсетях:

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

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