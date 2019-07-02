Смертельный нырок в озеро: в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России

Трагедия произошла во время плавательного этапа турнира триатлонистов. Погибшему было 43 года

Виталий Дерягин. Фото из соцсетей.

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии. Это подтвердил консул России в Финляндии Александр Зеленов. "Мы получили информацию от финских властей о гибели на спортивных соревнованиях по триатлону нашего гражданина Виталия Дерягина, ему было 43 года. Консульство оказывает всестороннюю поддержку родственникам по оформлению документов на вывоз тела", – заявил Зеленов.

Организаторы соревнований IRONMAN Finland еще в воскресенье сообщили о гибели одного из участников без указания гражданства и персональных данных, отметив, что во время одного из этапов мужчине стало плохо, и он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Как стало известно позже, трагедия случилась во время плавательного этапа соревнований в озере Весиярви. По словам родственников Дерягина, кровоизлияние в мозг произошло, когда он нырнул в озеро. Медики пытались реанимировать мужчину, но тщетно.

43-летний Виталий Дерягин был депутатом горсовета Елабуги (город в Татарстане) и заместителем гендиректора компании "Эссен Продакшн".

Как сообщалось ранее, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Экстренные службы встретил только тренер.

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона. При этом о насильственной смерти, говорят следователи, речи не идет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельный нырок в озеро: в Финляндии во время соревнований умер спортсмен-политик из России". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"