Украинская красавица-легкоатлетка впервые взяла этап "Бриллиантовой лиги" – видео

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. В заключительной, шестой попытке, куда допустили только троих лучших спортсменок по итогам предыдущих прыжков, вице-чемпионака мира-2019 в очередной раз показала свое умение собираться на финальный рывок и махнула на 6,85 метра.

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Смотрите видео победного прыжка и радость украинки

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За спиной у Марины в столице Швеции остались олимпийская чемпионка в тройном прыжке колумбийка Катерин Ибаргуэн (6,61 м) и шведка Хадди Санья (5,73 м). Именно Санья лидировала до заключительной попытки Бех-Романчук, показав 6,83 во второй попытке, но места в тройке распределились по результатам шестого прыжка. Для Марины это лучший результат сезона и первая победа на этапах "Бриллиантовой лиги".

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Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Отметим, что украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко доминировали в Стокгольме в прыжках в высоту. Магучих преодолела высоту в два метра и этого оказалось достаточно для первого места.

"Я счастлива прыгнуть 2 метра, это мой лучший результат сезона. Год действительно довольно специфический, ведь сезон начался только в августе, а не в мае, как было всегда. Тренироваться и при этом не выступать очень сложно, но я рада вернуться на спортивные арены и соревноваться с девушками на международном уровне. Моя цель на этот сезон – установить личный рекорд и новый мировой рекорд U-20", – прокомментировала Магучих свое выступление организаторам турнира.

Отметим, что на данный момент личный рекорд Ярославы 2,04 метра.

Смотрите видео Бех-Романчук из лифта в Стокгольме

Марина Бех-Романчук в лифте отеля в Стокгольме Видео: Instagram

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