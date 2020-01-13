Сначала упал и влетел в бортик, а затем стал чемпионом Олимпиады: чудесная история фигуриста

Юма Кагияма/Фото lausanne2020

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Чемпион Юношеских Олимпийских игр, которые на данный момент проходят в Швейцарии, японский фигурист Юма Кагияма болезненно упал в короткой программе и сильно ударился о борт катка. Не все верили, что после такого начала можно рассчитывать на "золото". Но парень оказался бойцом. Ранее мы писали, как прошло открытие юношеской зимней Олимпиады-2020, гдеУкраину в соревнованиях представляют 39 спортсменов из 12 видов спорта.

Японец исполнял каскад "тройной лутц-тройной тулуп" слишком близко к концу льду, из-за чего тулуп получился лишь двойным, а каскад завершился болезненным падением. Однако в произвольной программе Кагияма не только отыграл отставание от лидера в семь баллов, но и стал победителем соревнований. Украинец Андрей Кокура по итогам двух выступлений занял высокое 9 место, установив свой личный рекорд в короткой программе.

"В короткой программе Андрей справился на 110%. Несмотря на проблемные элементы, он рискнул, уверенно пошел на выполнение сложных элементов. В произвольной программе ситуация иная. Мы имеем проблемы, которые преследуют его на протяжении всех сезонов. Основная из них – это чистота приземления после прыжка. К сожалению, в большинстве элементов Андрей сделал ошибки, так сказать, "вышел в минусы", а потому и потерял много баллов, – рассказал тренер Андрея, чемпион Европы Дмитрий Дмитренко. – Он выполнил сложный первый элемент на характере, а вот дальше, где мог уверенно идти, не пошел. Причины в этом технические. Он немного расстроен, ведь шестое место после короткой программы – это серьезная заявка для атаки высоких мест. Но мы сделаем выводы".

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