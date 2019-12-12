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Сногсшибательная училка: как красавица Линдси Вонн читала лекцию на столе в Гарварде

12 декабря, 20:03

Сама американская спортсменка едва закончила среднюю школу из-за гонок на лыжах

Линдси Вонн

Линдси Вонн / Фото: Reuters

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Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн, которая в прошлом сезоне завершила карьеру, теперь еще и преподаватель одного из самых престижных университетов мира – Гарварда. Ранее мы рассказывали, что королева скорости Линдси Вонн оставила рекорды, но целится на кино.

Напомним, что еще во время скоростных спусков Линдси прошла курс в бизнес-школе Гарварда, а теперь вернулась туда в качестве учителя. При этом во время лекции расслаблено сидела на столе.

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"Преподаватель Гарварда – сделано, – написала в Instagram Вонн. – Довольно нереально говорить об этом, поскольку я едва закончил среднюю школу из-за лыжных гонок. В прошлом году, когда я брала уроки, я испугалась в 100 раз больше, чем во время любой лыжной гонки. Так что я никогда не могла себе представить, чтобы вернуться и выступить перед ее классом. Огромное спасибо Аните и Гарварду, что приняли меня. Я свободна в любое время, если вы хотите, чтобы я вернулась".

Ранее мы сообщали, что "Дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open. Хоккеисту Пи Кею Суббэну не понравилось, что его знаменитая невеста поддерживает спортсмена из РФ.

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Источник: Сегодня|Спорт

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