Снова ничья: Карлсена и Каруану ждут быстрые шахматы, блиц и армагеддон

В матче за звание чемпиона мира 2018 года по шахматам все 12 партий завершились вничью

В Лондоне в матче за шахматную мировую корону между действующим чемпионом планеты Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Фабиано Каруаной (США) вчера состоялась последняя, 12-я партия классических шахмат. И она тоже, как и 11 предыдущих партий Карлсена и Каруаны, завершилась вничью, после чего счет в противостоянии зафиксировался на отметке 6:6.

Как считают эксперты, Карлсен играл более последовательно и логично и постепенно заработал позиционное преимущество и перевес во времени. Каруана после неудачной попытки атаки ушел в оборону, а Карлсен, имея более выгодную позицию, сам предложил ничью. Сложилось впечатление, что оба гроссмейстера боялись допустить роковую ошибку.

Сегодня у них выходной, а 28 ноября начнется тай-брейк, после которого ничьей быть уже не может. Предусмотрено три этапа тай-брейка.

Первый: четыре партии в быстрые шахматы с контролем времени (25 минут и 10 секунд на ход). Если сохраняется ничья, переходят к следующему этапу.

Второй: до пяти серий из двух партий в блиц (5 минут и 3 секунды на ход) белыми и черными; победителем становится шахматист, который первым выиграл серию из двух партий. Если же и здесь не будет победителя, то переходят к заключительному этапу.

Третий: армагеддон – так называемая партия смерти. Белые получают пять минут, черные – четыре. Начиная с 61 хода, каждому из соперников добавляется по три секунды на каждый ход. Цвет определяется жребием. При этом белым нужно только выигрывать, а черные будут объявлены победителем даже в случае ничьей.

Ранее мы писали, что северянин Магнус Карлсен пожаловался на холод во время чемпионского матча. Чемпиону мира пришлось надевать дополнительное шерстяное белье.