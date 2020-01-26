"Со страной-агрессором неприемлемо": Украина открестилась от совместного Евро с Россией

/ Фото: Facebook

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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию о подаче совместно с Россией заявки на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Ранее о вероятности подачи совместной заявки с Украиной и Беларусью заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Добавим, что накануне Хорватия одолела Норвегию во втором овертайме и вышла в финал Чемпионата Европы.

"Представители российских медиа распространили информацию о подаче совместной заявки с Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году. От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации. Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором", – говорится в заявлении на официальной странице Министерства культуры, молодежи и спорта Украины в Facebook.

В недавнем интервью Шишкарев утверждал, что реально обсуждал вариант совместного проведения турнира с представителями Украины. "Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", – сказал он.

Ранее мы писали, что сборная Украины осталась без тренера после вылета с чемпионата Европы по гандболу. Также произошли изменения в тренерском штабе женской команды.

Смотрите видео, как тренируется сборная Украины по гандболу:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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