Соловей придумали новое наказание: продолжение фейсбучного скандала в украинском велоспорте

Чиновник, призывавший чемпионку "не вонять", уже не так категоричен по поводу исключения Соловей из сборной

Анна Соловей. Фото: НОК Украины

Одиозный президент федерации велоспорта Украины Александр Башенко впервые в ходе фейсбучного скандала с победительницей Европейских игр Анной Соловей не стал упоминать о ее исключении из сборной, на чем упорно настаивал ранее. Теперь он заговорил лишь о возможном штрафе чемпионки Евроигр-2019. Также Башенко впервые допустил свой уход с поста президента федерации велоспорта в результате конфликта, заставившего ополчиться против него миллионы украинцев.

Из-за комментария в Facebook чемпионку Евроигр выгоняют из сборной Украины

"Мы поздравили Анну и главу киевской федерации Мухомора, потому что она же находится в Киеве, – заявил Александр Башенко. – Потом я вижу пост в Facebook под ее именем, якобы мы некомпетентны, что поздравили Мухомора, что федерация ничем не помогает спортсменам. И я по этому поводу задумался. Может, это не Анна писала. Я с ней еще не общался. Может, это было что-то провокационное, а я поддался на провокацию? Если это она себя неспортивно повела, то получит штраф. Если я себя неправильно повел – сделаем перевыборы, только я кандидатов пока не вижу".

Напомним, Анну Соловей возмутило то, что с ее победой на Европейских играх поздравили спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил Соловей: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали".

Напомним, ранее легендарный украинский велогонщик Ярослав Попович выступил в защиту Анны Соловей и потребовал отставки Александра Башенко. "За такие слова – только отставка. Такого себе нельзя позволять, особенно человеку такого уровня", – заявил Попович.

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