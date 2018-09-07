Союз биатлонистов России не восстановили в правах

Сегодня, 12:02

Страна не может претендовать на проведение международных стартов

Фото AFP
Фото AFP

Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия), сообщает пресс-служба IBU.

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.

Условия для восстановления СБР были таковы:

— МОК отменит отстранение Олимпийского комитета России;
— не будет обнаружено никаких антидопинговых нарушений российскими биатлонистами в период, начинающийся с 1 января 2017 года;
— СБР будет полностью сотрудничать по всем расследованиям, связанным с допинговыми обвинениями.

Российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях, включая чемпионат мира и этапы Кубка мира.

Напомним, что недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.
биатлон, IBU

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Championat.ru

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