Союз биатлонистов России не восстановили в правах

Страна не может претендовать на проведение международных стартов

Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия), сообщает пресс-служба IBU.

В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.

Условия для восстановления СБР были таковы:

— МОК отменит отстранение Олимпийского комитета России;

— не будет обнаружено никаких антидопинговых нарушений российскими биатлонистами в период, начинающийся с 1 января 2017 года;

— СБР будет полностью сотрудничать по всем расследованиям, связанным с допинговыми обвинениями.

Российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях, включая чемпионат мира и этапы Кубка мира.

Напомним, что недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.