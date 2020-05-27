Сплошное удовольствие украинской красавицы у моря: Белодед вышла на пляж в синем

Дарья хотела бы круглый год тренироваться в таких условиях

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед продолжает делиться своими буднями в солнечной Одессе. На этот раз спортсменка провела тренировку на пляже, а ранее чемпионка мира Белодед громко проехалась по Одессе под Успенскую.

"Тренировки у моря, что может быть лучше для спортсменов. Лично для меня море – это сумасшедший заряд энергии, который способствует улучшению плодотворных тренировок и физической формы. А когда еще и теплая погода, то тренировки превращаются в сплошное удовольствие. Вот бы круглогодично тренироваться в таких климатических условиях и дышать морским воздухом!" – написала в Instagram Дарья.

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Мы также сообщали, что красотка Белодед стала обладательницей главного спортивного "Оскара".

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Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Смотрите, как Дарья Белодед открыла купальный сезон

Дарья Белодед открыла купальный сезон Видео: Instagram

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