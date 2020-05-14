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"Спорт был моим бойфрендом многие годы": Подкопаева рассказала о больших депрессиях

14 мая, 22:19

Елена Павлова

Известная гимнастка отметила, что спорт заменял ей личную жизнь

Легендарная украинская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева рассказала о том, насколько тяжело ей далось завершение карьеры и адаптация в обычной жизни. Ранее Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери.

"У меня были большие депрессии по этому поводу. Когда ты занимаешься большим спортом, для тебя очень многое делают, чтобы ты фокусировался на своей работе. И когда я закончила со спортом, я понимала, что я ничего не знаю и мне нужно начинать с нуля. Большой плюс спортсмена в том, что он никогда не боится. Нужно пробовать все и в разных направлениях. Чемпион тот, кто, несмотря на свои падения, может подниматься. У меня дольно долго был этап становления и принятия жизни вне спорта. Меня поддерживала моя семья и друзья", – заявила Подкопаева.

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Также известная гимнастка, которая сейчас живет в Америке, отметила, что спорт заменял ей личную жизнь.

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Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Спорт был моим бойфрендом многие годы. Я пришла в зал и была очарована. Это было мое предназначение. Спорт – очень тяжелый, травмоопасный, но он – наркотик, без которого ты не можешь жить. Это была моя любовь. Он мне дал и дает по сей день очень многое. В 5 лет ребенку сложно оценить ситуацию, однако мы все равно делаем выбор. Мне тогда предложили также художественную гимнастику и плавание. И я почему-то выбрала спортивную гимнастику, она мне запала в душу и сердце", – вспомнила Лилия.

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карьера Лилия Подкопаева личная жизнь бойфренд спортивная гимнастика

Источник: xsport.ua

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