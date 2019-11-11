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Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу

11 ноября, 21:50

Время и скорость слились воедино: Наталья Прищепа узаконила отношения с Романом Кролем

Наталья Прищепа и Роман Кроль

Наталья Прищепа и Роман Кроль / Фото: Instagram

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В минувшие выходные в Ровно состоялась спортивная свадьба. Как сообщает издание Rivnepost, двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров, а также обладательница командного золота Европейских игр Наталья Прищепа вышла замуж за чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, а ныне тренера Романа Кроля. Ранее мы писали, что девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе.

Отметим, что два года назад в соцсетях сообщалось, что у Романа Кроля случился инсульт, собирали 350 тысяч гривен на операцию, чтобы спасти ему жизнь. К счастью, спортсмену удалось выкарабкаться.

Смотрите, как Роман Кроль проводит тренировку

INSTAGRAM

Что касается 25-летней Натальи Прищепы, то маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019 в Катаре. Эффектные кадры с Натальей облетели крупнейшие информационные агентства мира.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

Кстати, рассуждая о своих отношениях с кикбоксером Романом Кролем, бегунья Наталья Прищепа говорит: "Время вышло замуж за скорость".

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Добавим, что не так давно в Украине состоялась еще одна спортивная свадьба. Вице-чемпионка двух Универсиад в прыжках в высотуИрина Геращенко вышла замуж за представителя этой же дисциплины легкой атлетики Сергея Спильняка. Видео церемонии бракосочетания выложила в соцсети Ирина: молодожены обмениваются кольцами на фоне надписей "Я люблю тебя" на разных языках.

Также мы писали, что по соседству с Шевой тренер "Зенита" с украинскими корнями женился на матери восьмерых детей. Уже дважды супруга Сергея Семака до последнего тянула со свадебной клятвой, размышляя – а не передумать ли.

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легкая атлетика свадьба кикбоксинг Наталья Прищепа Роман Кроль

Источники: Сегодня|Спорт , Рівне вечірнє

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