Спортивные хиты уикенда: закрытие Паралимпиады-2018 и жеребьевка еврокубков

1 Гимнастика. Классика Дерюгиных

Вчера в киевском Дворце спорта стартовал Кубок Дерюгиной по художественной гимнастике. Во главе сборной теперь 16-летняя Алена Дьяченко, а нашей "коронкой" стали групповые упражнения. ПТ, 10:00, СБ, 12:00, ВС, 13:00.

2 Футбол. Жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы

Свой сотый гол в Лиге чемпионов Лионель Месси забил в "домик" Тибо Куртуа. И 99-й тоже: оба своих гола в матче с "Челси" форвард "Барсы" сделал, пустив мяч между ног голкиперу "Челси", – сначала с правого фланга, а потом и с левого... "Такие футболисты рождаются раз в 50 лет" – реакция тренера "Челси" Антонио Конте. Разбив лондонцев 3:0, каталонцы вышли в 1/4 финала.

Кстати, в тот же день отличился убежавший от Месси в ПСЖ Неймар. Бразилец, восстанавливающийся после травмы, опубликовал в "Твиттере" фотошарж, к смерти Стивена Хокинга: изобразил скрюченного болезнью Лу Герига ученого и подписал: "Нужно быть в позитиве и брать лучшее из ситуации, в которой находитесь. Стивен Хокинг". Далеко не все приняли уместность пародии. Из комментов: "Сравнивать свой перелом стопы с жизнью Хокинга в коляске... Вершина эгоцентризма. Отталкивающе".

Парижан от ЛЧ уже оттолкнул "Реал" (куда вроде как засобирался Неймар). Из оставшейся восьмерки клубов фаворитом букмекеры выводят "МанСити". Жеребьевка 1/4 ЛЧ, которую проведет Шева, – сегодня. И спустя час – ЛЕ. ПТ, 13:00, 14:00. ФУТБОЛ 1

3 Паралимпиада-2018. Закрытие Пхенчхана

В воскресенье финиширует Паралимпиада. В пятницу сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете: 6 "золотых" и всего 19. ВС, 12:50. UA:ПЕРШИЙ

4 Футбол. Премьер-лига. К грандам едут азовцы и Полтава

"Шахтер" сыграет с "Мариуполем", в матчах с которым не теряет очков с 2013 года. А к "Динамо" приедет "Ворскла", из последних четырех поединков с киевлянами проигравшая всего один. ВС. 17:00 ФУТБОЛ 1, 19:30 "2+2".

5 Бокс. Гвоздик – Амар

Украинский боксер Александр Гвоздик в Нью-Йорке проведет бой против француза Мехди Амара. На кону поединка будет стоять титул "временного" чемпиона WBC в полутяжелом весе. А победитель этой встречи выйдет на бой против полноценного чемпиона, который определится в поединке Стивенсон – Джек. ВС. 05:00.