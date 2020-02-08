Спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасиловании

Дидье Гайаге / Фото: Reuters

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Глава Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку со своего поста. Ранее мы рассказывали, что французский тренер признал интимную связь с 15-летней фигуристкой.

- Ради чистого умиротворения, по-философски и с достоинством, но без всякой горечи перед несправедливостью, с высоко поднятой головой, я принял мудрое решение уйти в отставку, – заявил Гайаге, слова которого приводит RMC Sport.

Увольнения Гайаге ранее потребовало Министерство спорта на фоне появившейся информации о совращении французскими тренерами несовершеннолетних фигуристок. После публикация автобиографии десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь стало известно о сексуальном насилии к фигуристке со стороны тренера Жиля Бейера. Тренер вступал со спортсменкой в сексуальную связь, когда той было 15 лет.

Позднее еще несколько французских фигуристок обвинили своих тренеров в насилии. Прокуратура Парижа начала расследование.

Кстати, такого проката в фигурном катании еще не было – невероятный рекорд японца Юдзуру Ханю. Невероятный Ханю в Корее побил свое же достижение, установленное два года назад в России.

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