Спортсмен из Новой Зеландии толкнул ядро за 22 метра и взял "золото" чемпионата мира

Новозеландец Уолш выиграл золото в толкании ядра на ЧМ по легкой атлетике в помещении

Новозеландец Томас Уолш завоевал "золото" в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме.

Уолш в субботу в лучшей из шести попыток показал результат 22,31 метра. Интересно, что все три засчитанные попытки спортсмена из Новой Зеландии были лучше, чем у его конкурентов. Кроме победного результата, он еще дважды толкнул ядро на 22,13 метра. Никому на ЧМ-2018 в Бирмингеме больше не удалось закинуть снаряд дальше 22 метров. Вторым стал немец Давид Шторль (21,44 метра), замкнул тройку чех Томаш Станек (21,44 метра).

Украина в толкании ядра у мужчин на чемпионате мира в Бирмингеме не была представлена.

Ранее сегодня экстравагантная блондинка Юлимар Рохас выиграла чемпионат мира в тройном прыжке. Спортсменка из Венесуэлы показала результат 14,63 метра.

Напомним, что ранее сегодня на ЧМ по легкой атлетике в помещениях стало известно, что Алексей Касьянов снялся с соревнований по многоборью. Во время забега на 60 метров с барьерами украинец получил травму.

Отметим, что что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.