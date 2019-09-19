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Спортсмен из Северной Кореи поднял штангу, в три раза превышающую его собственный вес

19 сентября, 17:49

Ом Юн Чхоль установил два мировых рекорда на ЧМ-2019

Ом Юн Чхоль

Ом Юн Чхоль / Фото: Twitter

Представитель Северной Кореи Ом Юн Чхоль завоевал золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) в весовой категории до 55 кг, установив два мировых рекорда: в толчке – 166 кг (что втрое больше его собственного веса) и в сумме – 294 кг. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).

Серебряным призером стал Игорь Сон из Казахстана - 266 кг (120+146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии – 265 кг (118+147).

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Ом Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира. Кроме того он выигрывал "золото" на чемпионате Азии, Азиатских играх и летней Универсиаде.

Напомним, ранее украинский депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. В финальном поединке мирового первенства в Нур-Султане Жан одолел венгра Виктора Льоренца и стал уже двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ Беленюк добыл в 2015-м в Лас-Вегасе.

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Также мы рассказывали, что Беленюк вскоре закончит со спортом. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета", – написал у себя в Instagram Жан.

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тяжелая атлетика чемпионат мира

Источник: Championat.ru

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