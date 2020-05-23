Спортсмен умер прямо на ринге, а шоу даже не остановили: 21 год трагедии в рестлинге

21 год назад состоялся один из самых трагических инцидентов в истории рестлинга. Прямо перед началом очередного шоу погиб известный спортсмен Оуэн Харт. Рестлеру было всего 34 года. По задумке режиссеров шоу Over the Edge, он должен был спуститься на ринг на тросе в костюме супергероя Блю Блейзера. Оэун уже несколько раз выполнял этот трюк, но очередная попытка стала для него роковой.

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По неизвестной причине Харт сорвался с 24-метровой высоты и сильно ударился грудью об канаты. Медики сразу же предоставили ему помощь, но спасти спортсмена не удалось. Учитывая развлекательный характер шоу, зрители сначала подумали, что инцидент является частью шоу, но комментаторы не раз повторили, что ситуация серьезная.

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Трюк, который должен был исполнить Оуэн Харт:

Тем не менее, организаторы не стали останавливать шоу. Зрителям у экранов сообщили о смерти рестлера, хотя им была показана успешная попытка трюка, записанная ранее. А вот присутствующие на арене узнали о трагедии только по ее окончанию. В продажу запись шоу поступило только спустя 15 лет после смерти Оуэна, но из трансляции вырезали все кадры с погибшим спортсменом, оставив только небольшую фотографию Харта в самом начале с надписью: "В память Оуэна Харта, 7 мая 1965 года – 23 мая 1999 года, который скончался в результате несчастного случая во время данной трансляции".

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Позже вдова спортсмена подала иск на организаторов шоу, обвиняя их в том, что трюк был слишком опасным, а система ремней безопасности была неисправна. После полуторагодичного судебного процесса стороны достигли соглашения – руководство WWF выплатило семье Харта 18 миллионов долларов.

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