Спустя восемь лет Крис Фрум стал победителем "Вуэльты"

Выигравший велогонку Хуан Хосе Кобо лишен титула из-за применения допинга

Крис Фрум с трофеем Джиро-2018. Фото: AFP

Британский гонщик Кристофер Фрум официально стал победителем веломногодневки "Вуэльта-2011". Первым в Испании в 2011 году финишировал хозяин трассы Хуан Хосе Кобо, однако в середине июня этого года он был дисквалифицирован на три года за применение допинга. В показателях его биопаспорта с 2009 по 2011 были обнаружены аномальные отклонения. Результат Кобо на "Вуэльте" был аннулирован, и победа перешла Фруму.

Таким образом, британец вышел на четвертое место по количеству выигранных гранд-туров: он четыре раза побеждал на "Тур де Франс", два раза - на "Вуэльте" и однажды - на "Джиро".

По 7 побед у испанцев Альберто Контадора и Мигеля Индурайна, а также итальянца Фаусто Коппи. На третьем месте француз Жак Анкетиль (8), на втором – его соотечественник Бернар Ино (10). Больше всего побед на главных многодневках у бельгийца Эдди Меркса (11).

"Тур де Франс-2019" Крис Фрум пропускает из-за серьезных травм, полученных при падении на тренировке во время "Критериум Дофине". Он врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер.

Кстати, в гостях у "Сегодня" побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

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