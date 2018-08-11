Сразу две украинки попали на подиум чемпионата Европы на дистанции 800 метров

Украинская бегунья Наталья Прищепа выиграла "золото" чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине на дистанции 800 метров, защитив свой титул на этой же дистанции образца 2016-го года. Еще одна украинка Ольга Ляховая в этом же забеге стала бронзовым призером.

В финале Прищепа показала результат 2:00.38 минуты. Ляховая – 2:00.79. Между украинками расположилась Ренель Ламот (2:00.62) из Франции.

Фотографии Натальи Прищепы и Ольги Ляховой на финише:















Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Наталья Прищепа и Ольга Ляховая стали призерками чемпионата Европы. Фото AFP

Напомним, первое "золото" Украине на этом чемпионате Европы принес ходок Марьян Закальницкий.

Днем ранее Сергей Никифоров стал бронзовым призером чемпионата Европы. Украинец в прыжках в длину показал результат 8,13 метра и уступил немцу Фабиану Хейтле, который с таким же результатом стал серебряным призером (но сделал это со второй попытки). "Золото" завоевал грек Мильтиадис Тентоглу (8,25 м).

Еще ранее наш пловец Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаванию. Украинец завоевал уже третью медаль на континентальном первенстве в Шотландии.