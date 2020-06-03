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"Сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву": тренер чемпионов – об удаленной работе на карантине

3 июня, 11:58

Елена Павлова Елена Павлова

Также во время паузы он специалист научился есть один раз в день

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин, который воспитал ни одного олимпийского чемпиона и призера, а также какое-то время работал с украинской танцевальной парой Александра Назарова/Максим Никитин, объяснил, почему в последнее время отказывал фигуристам в просьбах поставить программу.

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По словам Жулина, заниматься полноценными постановками было невозможно из-за карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Встречаться со спортсменами лично было невозможно, а ставить программу онлайн – бессмысленно.

"В моем представлении – это сродни резиновым женщинам и безалкогольному пиву. Даже не представляю, как может постановщик работать, не чувствуя человека. Не хочется даже думать о том, что такая необходимость в нашем виде спорта может наступить", — цитирует Жулина "RT на русском".

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Александр Жулин

Александр Жулин / Фото: Instagram

Тренер добавил, что карантин прошел для него под знаком здорового образа жизни.

"Прочитал статью японского нобелевского лауреата о том, что человек должен есть один раз в день, делая суточные перерывы между приемами пищи, и решил испытать этот метод на себе. Результат мне понравился. Так что пандемия прошла для меня под знаком здорового образа жизни", — сказал он.

Ранеезнаменитая фигуристка из-за пандемии отложила свадьбу с кинорежиссером.

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Смотрите, как днепровские фигуристы стали призерами Юношеских Олимпийских игр

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