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Стадо бегемотов остановило матч по регби в ЮАР

1 июня, 14:30

В африканской стране остановили регбийный матч из-за нашествия бегемотов, некоторые из которых решили полакомиться травой на спортивной арене

Бегемоты вышли на поле и остановили матч в ЮАР
Бегемоты вышли на поле и остановили матч в ЮАР. Фото: Twitter

Матч по регби в городе Цанин на севере ЮАР был прерван из-за нашествия бегемотов, информирует Far North Bulletin. На поле Letaba Rugby Club вышло около десяти животных. Некоторые из них начали жевать траву. Как отмечается, стадион находится по соседству с рекой Летаба, где обитают бегемоты.

Напомним, что в январе этого года регбист умер после полученной в матче травмы головы. 27-летний спортсмен получил повреждение 19 января, в поединке первенства Самоа, когда его клуб "Ваймосо" играл против "Вайлеле".

Перед этим стало известно, что 20-летний регбист умер после удара в грудь во время. В матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины между "Берасатеги" и "Мори" 20-летний игрок хозяев Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа. Регбист упал после примененного против него силового приема, получив сильный удар коленом в грудь.

Ранее мы писали, что во время турнира по гольфу молния ударила в дерево прямо на поле. Инцидент произошел в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, где проходит женский турнир по гольфу US Open.

Интересное видео. На поле для гольфа гулял гигантский аллигатор:

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Тег ЮАР, бегемот, регби, бегемоты

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Сегодня|Спорт

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