Стала известна чемпионка мира по шахматам

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила свою соотечественницу Тань Чжунъи в матче за титул чемпионки мира по шахматам. Заключительная, десятая партия, прошедшая в пятницу в Китае, завершилась вничью. Общий счет матча стал 5,5-4,5 в пользу 27-летней Цзюй Вэньцзюнь.

Тань Чжунъи в 2017 году выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе в Тегеране, Цзюй Вэньцзюнь является победительницей серии Гран-при.

Общий призовой фонд матча составляет 200 тысяч евро и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

Напомним, что в марте в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который теперь сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.