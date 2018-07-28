Стала известна причина смерти 18-летней сноубордистки из Великобритании

Родственники не подозревали, что девушка может совершить такой поступок

Ранее мы сообщали, что британская сноубордистка Элли Суттер погибла на следующий день после своего 18-летия. Сейчас стали известны подробности смерти спортсменки. Суттер покончила жизнь самоубийством в день своего совершеннолетия, сообщает The Sun со ссылкой на родственников спортсменки. Ранее Национальный олимпийский комитет Великобритании сообщил о смерти молодой сноубордистки.

Тело девушки было найдено неподалеку от ее дома во французском курорте Ле Же. По предварительной информации, Суттер покончила с собой 24 июля. Родственники спортсменки заявили, что никаких признаков того, что девушка собирается убить себя, не было.

24 июля Суттер исполнилось 18 лет. В 2017 году она завоевала бронзу в борд-кроссе на Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Турции. Сноубордистка прошла отбор на юниорский чемпионат мира в Новой Зеландии.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Также сообщалось, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.