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Стала известна судьба паралимпийцев, которых цинично сбил водитель без прав

22 августа, 19:31

Спортсмены-колясочники избежали серьезных травм и выступят на чемпионате Европы

Российские паралимпийцы Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин выступят на чемпионате Европы по бочче (игре на точность, близкой к боулингу). Спортсмены избежали серьезных травм в ДТП, произошедшем в Тульской области.

"Все обошлось, они практически не пострадали: два мальчика ограничились ссадинами, девочке сразу сделали МРТ, которое не выявило сотрясения мозга. В ближайшее время все трое выезжают на чемпионат Европы. Будем надеяться, что они смогут отобраться на Паралимпийские игры в Токио", – заявил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Как сообщалось ранее, в России произошло циничное ДТП: водитель без прав умышленно наехал на трех спортсменов-колясочников.  Паралимпийцы приехали на сборы в город Алексин. Когда они вечером 19 августа вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле "Шевроле Ланос". Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов, после чего скрылся. Однако вскоре его удалось задержать. Оказалось, что он был лишен прав в 2013 году.

Как мы писали ранее, в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Также сообщалось о жутком ДТП в Мексике: пьяный футболист не дал молодоженам отгулять свадьбу, отправив их на тот свет. 20-летний нападающий "Сантос Лагуна" Жоау Малек стал виновником страшной аварии в городе Сапопан.

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ДТП паралимпиада Тула

Источник: Championat.ru

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