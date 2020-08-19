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Стала известна зарплата министра молодежи и спорта Украины за июль

19 августа, 23:00

Елена Павлова Елена Павлова

У Вадима Гутцайта второй показатель среди всех министров

Аналитический портал "Слово і Діло" опубликовал информацию о зарплатах чиновников Министерства молодежи и спорта Украины за июль 2020 года. Ранее Гутцайт объяснил, почему не пошел по стопам Вакарчука и как стал министром спорта.

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Как сообщает издание, в Украине все еще действуют карантинные ограничения для зарплат чиновников – максимум 47 000 230 гривен. Однако министр спорта Вадим Гутцайт заработал 102 533 гривен благодаря отпускным и материальной помощи на оздоровление. Это второй показатель среди всех министров. Заместитель Гутцайта, призер чемпионатов мира и Европы по биатлону Нина Лемеш, получила 47 230 гривен.

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Ранее мы также сообщали, что "Олимпийский" откроют для всех желающих: на стадион пустят дзюдо, скандинавскую ходьбу и даже шахматы. Министр спорта Вадим Гутцайт заверил, что федерация любого спорта в Украине, а также все желающие, смогут проводить тренировки на главном стадионе страны.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты министр спорта министерство молодежи и спорта Вадим Гутцайт
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