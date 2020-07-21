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Стало известно, где сыграют сборные Украины и России в отборе на Евро

21 июля, 21:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Гандболисты встретятся дважды на нейтральной территории в начале ноября

Недавно Европейская федерация гандбола составила календарь отборочного турнира чемпионата континента среди мужских команд. С учетом того, что сборные Украины и России попали в одну группу (при жеребьевке их не разводили), функционеры решили, что на своих полях они играть не будут. К слову, украинская команда напрямую попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Все участники квалификации Евро-2022 утвердили календарь, согласно которому сборные Украины и России встретятся уже в первом и втором турах на нейтральном поле. Эти матчи запланированы на 5 и 7 ноября 2020 года. По договоренности сторон, поединки должны состояться в белорусской столице, Минске, сообщил сегодня генеральный секретарь ФГУ Александр Гладун официальному сайту федерации.

Функционер считает, что наша сборная сможет выполнить задачу выхода в финальную часть турнира. Фаворитом же нашей группы считает команду Чехии. Кстати, на минувшем Евро-2020 "сине-желтые" уступили ей со счетом 19:23.

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