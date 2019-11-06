Стало известно имя следующего соперника звездного Конора Макгрегора

Макгрерор будет биться 18 января

Всемирно известный боец Конор Макгрегор определился со следующим соперником. 31-летний ирландский боец смешанных единоборств будет биться с 36-летним американцем Дональдом Серроне. Это подтвердил менеджер бывшего чемпиона UFC Оди Аттар. Бой состоится в Лас-Вегасе (США) 18 января. Ранее мы писали, что Макгрегора оштрафовали на 1000 евро за нападение на старика в пабе Дублина. Смотрите, как это было.

— У нас были продуктивные переговоры с UFC, мы договорились о дате и сопернике для Конора, — сказал Аттар в интервью ESPN MMA. – Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому, за исключением непредвиденных обстоятельств. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения.

Реклама

При этом менеджер Конора пока не стал раскрывать всех подробностей, посоветовав подождать подписания контракта на бой.

Последний бой бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор провел 7 октября, проиграв в четвертом раунде чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Смотрите рассказ чемпиона мира по боксу по версии WBA Артема Далакяна о боях между боксерами и представителями смешанных единоборств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама