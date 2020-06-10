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Стипендии для украинских спортсменов: зимникам уже выделили более миллиона

10 июня, 14:30

Елена Павлова Елена Павлова

Общий бюджет программы НОК составляет почти 19 миллионов гривен

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает реализовывать программу поддержки спортсменов. НОК выделяет финансирование на ежемесячные стипендии для 60 ведущих атлетов-кандидатов на участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020 и зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Общая сумма выплат составляет более 18 700 000 гривен.

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В частности, сегодня НОК перечислил очередной транш для спортсменов зимних видов спорта размером 1,2 миллиона гривен. Отметим, что выплаты осуществляются в течение двух с половиной лет до начала Игр. А стипендии для атлетов, которые должны выступить в олимпийском Токио-2020, с учетом переноса соревнований на следующее лето из-за пандемии коронавируса продлены еще на один год.

"Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути для помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной особенно в нынешнее время", – отмечает президент НОК Сергей Бубка.

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Ранее Бубка по Zoom дал инструкции спортсменам, как пережить пандемию.

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стипендии НОК Сергей Бубка олимпиада-2022 Олимпиада-2020

Источник: НОК Украины

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