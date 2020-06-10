Стипендии для украинских спортсменов: зимникам уже выделили более миллиона

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает реализовывать программу поддержки спортсменов. НОК выделяет финансирование на ежемесячные стипендии для 60 ведущих атлетов-кандидатов на участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020 и зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Общая сумма выплат составляет более 18 700 000 гривен.

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В частности, сегодня НОК перечислил очередной транш для спортсменов зимних видов спорта размером 1,2 миллиона гривен. Отметим, что выплаты осуществляются в течение двух с половиной лет до начала Игр. А стипендии для атлетов, которые должны выступить в олимпийском Токио-2020, с учетом переноса соревнований на следующее лето из-за пандемии коронавируса продлены еще на один год.

"Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути для помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной особенно в нынешнее время", – отмечает президент НОК Сергей Бубка.

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Ранее Бубка по Zoom дал инструкции спортсменам, как пережить пандемию.

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