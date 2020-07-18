Страдала лунатизмом: новая версия неожиданной смерти известной фигуристки

Также у 20-летней девушки были проблемы со здоровьем

Тренер погибшей чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской Андрей Хекало рассказал о проблемах со здоровьем у девушки. В январе у 20-летней фигуристки случился приступ эпилепсии. Напомним, что минувшей ночью она выпала из окна шестого этажа.

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"У нее был приступ. 10 января она не вышла на тренировку. Ее положили в больницу на обследование. Пролежала дней десять. Поставили диагноз — эпилепсия. Врач сказал, что дальше выступать опасно. После этого она на лед не выходила. Но по всем факторам — физиологическим и физическим — она подходила для фигурного катания. Была из контингента людей, которые не боятся верхних элементов — подкруток, выбросов", — цитирует Хекало РБК.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор

В полиции склоняются к версии с самоубийством, так как в последнее время у девушки была депрессия. Хекало же не исключил, что смерть Александровской была связана с лунатизмом, от которого она также страдала.

"Не исключаю, что смерть могла быть связана с лунатизмом. Окончательно все будет известно после экспертизы. Вот говорят — депрессия. А как может быть по-другому? Если с четырех лет тренируешься, а тут приходится такой перерыв брать", — сказал Хекало.

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20-летняя Александровская, будучи уроженкой Москвы, на протяжении последних лет выступала под флагом Австралии. Дважды она выиграла национальный чемпионат Зеленого континента. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012-го начала выступать в паре. В дуэте с австралийцем Харли Уиндзором была чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее мы также сообщали, что чемпионка мира по шорт-треку скончалась в 27 лет. Девушка пожаловалась на проблемы со здоровьем 25 июня, а последние дни перед смертью находилась в коме.

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