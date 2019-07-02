Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Анна Соловей
Анна Соловей. Фото: Getty Images

Громкий скандал в украинском велоспорте, возникший после победы украинки Анны Соловей на Европейских играх в Минске, набирает обороты. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

Анна Соловей. Фото – НОК

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Александр Башенко. Фото – Facebook

Однако президент Федерации велоспорта Украины продолжает утверждать, что в его словах в адрес Анны Соловей – "будешь вонять – прогоним" – нет ничего предосудительного. Более того, Александр Башенко настаивает, что Анне Соловей отныне не место в сборной Украины.

"Она у нас своенравная и может защищать свое мнение – это и есть важная черта великих спортсменов, – сказал в комментарии Радио "Свобода" Александр Башенко. – Но у нее есть контракт. А его юридически обязательно исполнять. В нем написано, что она не может публично высказываться без обсуждения с федерацией по этому вопросу. Она нарушила этот пункт. То есть теперь это повод, чтобы контракт разорвать. Она – взрослый человек, должна же понимать, что делает. Я считаю, что условия контракта нарушены и ее нужно исключить из состава сборной...".

При этом Башенко добавил: "Я вообще не понимаю, что началось. Я же ее поздравил".

Как сообщалось ранее, Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов. Тогда как в столице в Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков из разных стран. К примеру, когда в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, Беларусь посетило около 80 тысяч туристов. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку в 2015 году, было 28 тысяч гостей.

Также мы писали, что Путину стало не по себе: как украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Европейские игры, Анна Соловей

Вы сейчас просматриваете новость " Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15-летняя чемпионка Европейских игр из Украины: "Было то страшно, то весело. Хотелось кричать!"

Вчера, 12:51

Гимнастка Анастасия Бачинская рассказала о том, как сумела занять первое место после провала в предыдущий день

Героиня Европейских игр Юлия Ткач: "Ты можешь быть мамой, а на ковре – настоящим воином"

Вчера, 10:45

Чемпионка Евроигр по вольной борьбе рассказала нам о первых словах своего сына после победной схватки

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Украинская ответочка России

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:05

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 22:48

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина заняла третье место

Вчера, 08:05

Наша команда завоевала на Европейских играх 51 медаль – рейтинг всех участников Евроигр

Вчера, 08:05

"Сентябрь. Усик. Нокаут": Карлос Такам разнес в пух и прах статус украинца в супертяжах

30 июня, 11:56

Возможный оппонент Усика назвал большой ошибкой признание Усика обязательным претендентом на пояс WBO

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Гоген Солнцев вышел в свет с новой пожилой спутницей

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь