Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Анна Соловей. Фото: Getty Images

Громкий скандал в украинском велоспорте, возникший после победы украинки Анны Соловей на Европейских играх в Минске, набирает обороты. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

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Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

Анна Соловей. Фото – НОК

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Александр Башенко. Фото – Facebook

Однако президент Федерации велоспорта Украины продолжает утверждать, что в его словах в адрес Анны Соловей – "будешь вонять – прогоним" – нет ничего предосудительного. Более того, Александр Башенко настаивает, что Анне Соловей отныне не место в сборной Украины.

"Она у нас своенравная и может защищать свое мнение – это и есть важная черта великих спортсменов, – сказал в комментарии Радио "Свобода" Александр Башенко. – Но у нее есть контракт. А его юридически обязательно исполнять. В нем написано, что она не может публично высказываться без обсуждения с федерацией по этому вопросу. Она нарушила этот пункт. То есть теперь это повод, чтобы контракт разорвать. Она – взрослый человек, должна же понимать, что делает. Я считаю, что условия контракта нарушены и ее нужно исключить из состава сборной...".

При этом Башенко добавил: "Я вообще не понимаю, что началось. Я же ее поздравил".

Как сообщалось ранее, Минск разочарован: Европейские игры посетили всего 8 тысяч туристов. Тогда как в столице в Беларуси ожидали около 30 тысяч болельщиков из разных стран. К примеру, когда в Минске в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, Беларусь посетило около 80 тысяч туристов. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку в 2015 году, было 28 тысяч гостей.

Также мы писали, что Путину стало не по себе: как украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.

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