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"Суббота – это не день недели, это эмоция": словацкая спортсменка сфотографировалась обнаженной

23 мая, 13:19

Александр Трикиша

Красавица променяла велоспорт на карьеру модели и не прогадала

Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова порадовала своих подписчиков в Instagram новым откровенным фото. Девушка сфотографировалась полностью обнаженной на белоснежной кровати. "Суббота – это не день недели, это эмоция", – подписала снимок красавица.

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. К этому располагали шикарные формы бывшей спортсменки. Сейчас аккаунт модели в Instagram насчитывает более полутора миллиона фолловеров.

Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками, а иногда фотографируется полностью обнаженной. Кстати, мы писали, что недавно Люсия Яворчекова разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра.

Ранее мы писали, что беременная жена легенды украинского футбола 70-летнего Конькова показала первые фото с "животиком". Мария Конькова не понимает, почему ей всюду уступают очередь. "Чтобы мыши не завелись", – объясняют фолловеры.

А жена скандального украинского футболиста взорвала Сеть шаловливыми ножками с дочкой-кокеткой. Гимнастка Анна Габовда, танцевавшая в балете Софии Ротару, поразила совместным выступлением с дочерью.

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Велоспорт WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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