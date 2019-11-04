Сумасшедшие прыжки на лыжах в воду: украинские фристайлисты завершили сборы в Белоруссии

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Высоченными прыжками на лыжах в воду завершили в Минске сбор украинские фристайлисты, которые в Беларуси готовились под руководством тренером года-2018 Энвера Аблаева и Максима Нескромного. Ранее мы давали комментарий тренера Александра Абраменко: "Сначала я напрягся. А потом смотрю: они нам машут".

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"Это заключительный сбор летней подготовки и самый длинный по продолжительности, – рассказал Нескромный. – Все прыжки, которые тренировали в течение подготовки – усвоили на 100%. Дальше спортсмены будут переносить их на зимний трамплин. Тренеры будут принимать их в конце этого сбора, на контрольной тренировке. На сборе присутствует вся основная сборная. Все идет по плану. Следующий сбор будет уже на снегу".

Мы ранее писали, что олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко пропускает этот сезон: "После Олимпиады был очень насыщенный год: нужно было готовиться также к чемпионату мира (с ЧМ в Юте Абраменко привез "серебро". — Ред.). Устал не только физически, но и морально. Поэтому взял себе отпуск на год. Занимаюсь ремонтом в своей квартире и, конечно же, поддерживаю себя в хорошей физической форме".

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