Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,56

Сумасшедшие прыжки на лыжах в воду: украинские фристайлисты завершили сборы в Белоруссии

4 ноября, 12:49

Наши лыжные акробаты в этом сезоне тренируются без олимпийского чемпиона Абраменко

Александр Абраменко

Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Высоченными прыжками на лыжах в воду завершили в Минске сбор украинские фристайлисты, которые в Беларуси готовились под руководством тренером года-2018 Энвера Аблаева и Максима Нескромного. Ранее мы давали комментарий тренера Александра Абраменко: "Сначала я напрягся. А потом смотрю: они нам машут".

Реклама

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

"Это заключительный сбор летней подготовки и самый длинный по продолжительности, – рассказал Нескромный. – Все прыжки, которые тренировали в течение подготовки – усвоили на 100%. Дальше спортсмены будут переносить их на зимний трамплин. Тренеры будут принимать их в конце этого сбора, на контрольной тренировке. На сборе присутствует вся основная сборная. Все идет по плану. Следующий сбор будет уже на снегу".

Мы ранее писали, что олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 по фристайлу Александр Абраменко пропускает этот сезон: "После Олимпиады был очень насыщенный год: нужно было готовиться также к чемпионату мира (с ЧМ в Юте Абраменко привез "серебро". — Ред.). Устал не только физически, но и морально. Поэтому взял себе отпуск на год. Занимаюсь ремонтом в своей квартире и, конечно же, поддерживаю себя в хорошей физической форме".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фристайл Александр Абраменко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Две пышногрудые модели обнажились на бейсбольном матче и получили пожизненный бан
Две пышногрудые модели обнажились на бейсбольном матче и получили пожизненный банДругие
С регбиста сняли трусы во время матча, но он невозмутимо продолжил играть
С регбиста сняли трусы во время матча, но он невозмутимо продолжил игратьДругие
Тайсон Фьюри дал волю ногам: британец избивал
Тайсон Фьюри дал волю ногам: британец избивал "бомжа"-бородача в стиле Кличко-кикбоксераБокс
Сальто со штангой и шпагат Ван Дамма: спортсмен из Ровно стал звездой соцсетей
Сальто со штангой и шпагат Ван Дамма: спортсмен из Ровно стал звездой соцсетейДругие
"Нокаутер всегда имеет шанс": волейбольный "Химик" узнал соперников по Лиге чемпионовДругие
Блондинка с большими потенциалами: австралийская серфингистка
Блондинка с большими потенциалами: австралийская серфингистка "взорвала" сеть роскошной грудьюДругие

Новости партнеров

Loading...
загрузка...